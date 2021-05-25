جهادكم وانتصاركم العظيم أقرّ عيون محبّيكم في كل أرجاء المعمور/ تسجيل 251 وفاة بكورونا

قائد الثورة مخاطبا الإخوة الفلسطينيين: جهادكم وانتصاركم العظيم أقرّ عيون محبّيكم في كل أرجاء المعمورة

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن النضال ضد محتلي فلسطين هو مقاومة للقمع والكفر والغطرسة، وقال: "قلوبنا حاضرة في ساحة نضالاتكم ودعاؤنا دائماً من أجل استمرار انتصاراتكم".

وزارة الخارجية: إيران ستعلن اليوم عن قرارها بتمديد أو عدم تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار إيران بتمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعلن اليوم، مضيفا أن القرار ستتخذه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

جمعية الهلال الأحمر الإيرانية سباقة لتقديم المساعدات للفلسطينيين

قال ممثل قائد الثورة الاسلامية في جمعية الهلال الاحمر في رسالة بمناسبة انتصار الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس، ان جمعية الهلال الاحمر وانطلاقا من مسؤوليتها في حماية المتضررين والمظلومين، فأنها سباقة لتقديم المساعدة للفلسطينيين وفقا لتعهداتها الدولية والانسانية.

وزير الطرق يعلن عن مباحثاته في يريفان حول التعاون السككي بين ايران وارمينيا

اعلن وزير الطرق واعمار المدن "محمد اسلامي"، عن مباحثاته في يريفان حول التعاون السككي بين ايران وارمينيا وتفعيل ممر الخليج الفارسي – البحر الاسود التجاري.

غریب آبادي: ايران اخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها تمديد الاتفاق معها لشهر واحد

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي": انه تم اليوم اخطار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بشان قرار ايران تمديد مهلة الاحتفاظ بالبيانات التي سجلتها كاميرات المنشئات النووية، لغاية شهر واحد كحد اقصى.

في اجتماع اللجنة الدائمة الفلسطينية: قاليباف: لن تعود الظروف الی ما کانت في فلسطین بعد انتصار عملية سيف القدس

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة ، وقال: "بعد انتصار عملية" سيف القدس "لن يعود الوضع في فلسطين إلى الوراء".

رئيسي: يجب مقاضاة الصهاينة الجناة داخل المحاكم الدولية

أكد رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "ابراهيم رئيسي" انه يجبملاحقة الجناة الصهاينة قضائيا وتسليمهم بيد المحافل والمحاكم الدولية، وعدم التغافل عن متابعة الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

افلام ايرانية تحصد ثلاثة جوائز في مهرجان مينا بهولندا

حصل فيلم "أنا يوسف يا أمي" للمخرج "محمد رضا فرطوسي" على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في المسابقة الرئيسية وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان لاهاي السينمائي الدولي بهولندا.

وزارة الصحة: تسجيل 251 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 251 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 78 الفا و848 شخصا.

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