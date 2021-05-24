هيئة برلمانية ايرانية ستشرف على الانتخابات الرئاسية في سوريا

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا أنه يضم الوفد البرلماني الايراني، كلا من "السيدة زهرة الهيان" واحدة من اعضاء لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية النيابية، و"السيدة فاطمة مقصودي" عضو الهيئة الرئاسية للجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان.

وقالت السيدة الهيان في تصريح لموفد ارنا، ان الهيئة البرلمانية الايرانية ستتولى مهام الرقابة على الانتخابات الرئاسية السورية تلبية لدعوة دمشق.

واضافت، انه الى جانب الهيئة الايرانية هناك هيئات برلمانية اخرى ستمثل شتى البلدان في عملية الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية السورية.

وتوقعت المسؤولة في مجلس الشورى الاسلامي، ان تشهد الانتخابات الرئاسية السورية مشاركة جماهيرية واسعة وان ابناء الشعب السوري سيصوّتون لمرشحهم الافضل تحقيقا لاهداف بلادهم وحفاظا على مستقبلهم.

من جانب اخر، قالت السيدة مقصودي : اننا نحترم سيادة الشعوب واستقلال و وحدة اراضي الدول جميعا، ونتطلع الى تقرير مصير الشعوب الاقليمية بنفسها لان ذلك سيعود بالنفع الى امن المنطقة جمعاء.

ونوهت المسؤولة البرلمانية الايرانية، بالقواسم المشتركة الوفيرة بين ايران وسوريا؛ مؤكدة ان "من شان هذه المشتركالت ان تزيد العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية قوة ورصانة؛ ونحن نولي اهمية خاصة الى امن واستقلال سوريا".

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