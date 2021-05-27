نبارك لكم وللمسلمين كافة الإنتصار الكبير ووحدتكم في وجه المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي رسالة أرسلها سادن مسجد جمكران المقدس "الشيخ محمد حسن رحيميان" إلى خطيب المسجد الأقصى "الشيخ عكرمة صبري"، بارك خلالها للشعب الفلسطيني النصر الذي حققه على الإحتلال.

هاكم نص الرسالة:

قبل كل شيء نبارك لكم و للمسلمين جميعاً الإنتصار الكبير لشعب فلسطين تحت ظلال الوحدة والأخوة للمجتمع الفلسطيني ضد العدو الغاصب الصهيوني.

وانه من منن الله علينا أن يجتمع الشعب الفلسطيني معاً و يتلاحمون بيد واحدة ويقومون قياماً مجيداً وصفاً مرصوصاً في صيانة وحفظ الأهداف المقدسة لفلسطين الحبيبة ولحفظ الهوية الدينية والتاريحية للقدس الشريف، وحقاً انهم خلقوا باستقامتهم وتلاحمهم ملحمة قلّ نظيرها في

تاريخنا المعاصر.. ملحمة أودت بالذل والإحتقار لأعداء الإسلام وخلقت للبشرية بشارة بقرب زوال واضمحلال الصهيونية وأمريكا وأعوانها ان شاء الله

وفي هذا المجال نغتنم الفرصة لندعوكم للسفر الى الجمهوریة الاسلامية الايرانية ويكون لنا الشرف والفخر أن ندعوكم ونحتضنكم في مسجد جمكران المقدس بمدينة قم المقدسة.

/انتهى/