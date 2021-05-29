الخارجية الايرانية تهنئ بنجاح الانتخابات السورية وفوز الأسد/تسجيل 184 وفاة بكورونا

في بيان؛ الخارجية الايرانية تهنئ بنجاح الانتخابات السورية وفوز بشار الأسد

أعربت وزارة الخارجية الايرانية عن تهنئتها للحكومة والشعب في سوريا على إقامة الانتخابات الرئاسية بصورة ناجحة وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة.

قاليباف مهنئا بفوز الأسد: اجراء انتخابات حماسية يبشر بمستقبل مشرق لسوريا

كد رئيس البرلمان الايراني، يوم الجمعة، في برقية تهنئة إثر اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بنجاح، أن اجراء هذه الانتخابات بمشاركة شعبية واسعة، ورغم التدخلات الاجنبية، نجاح كبير يبشر بمستقبل مشرق للشعب السوري.

روحاني: إيران وأذربيجان تتجهان نحو تعزيز العلاقات الثنائية

في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية أذربيجان، أعرب الرئيس حسن روحاني عن ثقته في أن إيران وأذربيجان تتجهان في ظل ارادة الشعبين نحو تعزيز العلاقات بين البلدين انطلاقا من الثراء الثقافي والتاريخي المشترك.

أمير عبداللهيان: السيد عبدالملك الحوثي يولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية

قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي يولي اهتماما خاصا للقضية الفلسطينية في خطاباته المتعددة.

الصحة الايرانية: 10253 اصابة و 184 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 10253 اصابة و 184 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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