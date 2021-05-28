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٢٨‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٢:٥٧ م

روحاني:

إيران وأذربيجان تتجهان نحو تعزيز العلاقات الثنائية

إيران وأذربيجان تتجهان نحو تعزيز العلاقات الثنائية

في رسالة تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية أذربيجان، أعرب الرئيس حسن روحاني عن ثقته في أن إيران وأذربيجان تتجهان في ظل ارادة الشعبين نحو تعزيز العلاقات بين البلدين انطلاقا من الثراء الثقافي والتاريخي المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقدم الرئيس حسن روحاني في رسالته إلى الرئيس الاذربيجاني الهام علييف اليوم الجمعة، بخالص التهاني للرئيس الأذربيجاني ولحكومة وشعب هذا البلد الصديق والجار بمناسبة ذكرى استقلاله.

وأكد روحاني إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان، كبلدين جارين، ارتبطا بروابط أخوية على مستوى عال بالاعتماد على الاواصر التاريخية والثقافية والدينية منذ استقلال هذا البلد.

وأعرب الرئيس روحاني عن ثقته في أن البلدين سيواصلان التحرك في المستقبل لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعلاقات الثقافية وتعميق السلام والاستقرار الإقليميين، بالاعتماد على الثراء الثقافي المشترك والخلفية التاريخية، وعلى أساس التفاهم المتبادل، وبما يتماشى مع رغبة شعبي البلدين.

كما عبر روحاني عن امنياته بموفور الصحة والنجاح للرئيس علييف والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية أذربيجان .
/انتهى/

رمز الخبر 1914835
https://ar.mehrnews.com/news/1914835/

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