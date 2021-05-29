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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١:٥٠ م

ايران ترسل مساعدات طبية الى الهند تضم 300 جهاز لتوليد الاوكسجين

ايران ترسل مساعدات طبية الى الهند تضم 300 جهاز لتوليد الاوكسجين

وصلت الى العاصمة الهندية نيودلهي شحنة مساعدات طبية تضم 300 جهاز لتوليد الاوكسجين ممنوحة من قبل الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصلت هذه الشحنة من اجهزة توليد الاوكسجين الى نيودلهي الجمعة بواسطة طائرة تابعة لشركة "ماهان" للطيران الايرانية.

واجهزة توليد الاوكسجين هذه مصنعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتحظى باعلى مستوى من المعايير العالمية.

وقال السفير الايراني في نيودلهي علي جكني في تصريح له بهذا الصدد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم اقسى اجراءات الحظر الظالمة المفروضة عليها فقد وصلت الى مستوى جيد جدا في انتاج المعدات الطبية والتكنولوجية حيث شهدنا اليوم منح 300 جهاز لتوليد الاوكسجين بجودة ممتازة الى البلد الصديق الهند.

واضاف: ان هذه الاجهزة تم اعدادها ومنحها من قبل الروضة الرضوية المقدسة وسيجري تقديمها من قبل السفارة الايرانية الى الصليب الاحمر الهندي وكذلك لعدة مستشفيات ومراكز علاجية وخيرية عاملة في مجال مواجهة مرض كورونا في عدد من مناطق الهند وبالتنسيق مع المسؤولين الهنود والجهة المانحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914861
https://ar.mehrnews.com/news/1914861/

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