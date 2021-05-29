ايران ترسل مساعدات طبية الى الهند تضم 300 جهاز لتوليد الاوكسجين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصلت هذه الشحنة من اجهزة توليد الاوكسجين الى نيودلهي الجمعة بواسطة طائرة تابعة لشركة "ماهان" للطيران الايرانية.

واجهزة توليد الاوكسجين هذه مصنعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتحظى باعلى مستوى من المعايير العالمية.

وقال السفير الايراني في نيودلهي علي جكني في تصريح له بهذا الصدد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم اقسى اجراءات الحظر الظالمة المفروضة عليها فقد وصلت الى مستوى جيد جدا في انتاج المعدات الطبية والتكنولوجية حيث شهدنا اليوم منح 300 جهاز لتوليد الاوكسجين بجودة ممتازة الى البلد الصديق الهند.

واضاف: ان هذه الاجهزة تم اعدادها ومنحها من قبل الروضة الرضوية المقدسة وسيجري تقديمها من قبل السفارة الايرانية الى الصليب الاحمر الهندي وكذلك لعدة مستشفيات ومراكز علاجية وخيرية عاملة في مجال مواجهة مرض كورونا في عدد من مناطق الهند وبالتنسيق مع المسؤولين الهنود والجهة المانحة.

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