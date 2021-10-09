4000 جهاز تنفس اصطناعي إيراني الصنع يدخل دورة العلاج بالبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس اتحاد مصدري المعدات الطبية الإيرانية محمد رضا كمباني أشار في حديث خاص مع مراسل مهر أنه "في المجموع، قدمت شركتان معرفيتان جهاز التنفس الصناعي المطلوب في وحدة العناية المركزة في ذروة فيروس كوفيد 19".

وقال نائب رئيس اتحاد مصدري المعدات الطبية الإيرانية، إن إحدى هذه الشركات كانت تنتج أجهزة التنفس منذ سنوات عديدة والأخرى أنتجت بكميات كبيرة خلال فترة كورونا، تم شراء 4000 جهاز تنفس اصطناعي من هذه الشركات من قبل وزارة الصحة.

وأكدت الشركة أن هذا الحجم من إنتاج أجهزة التنفس الصناعي من قبل هذه الشركات كان كبيرًا، وأشارت: "يقوم مجلس الأمناء حاليًا بتزويد أجهزة التنفس الصناعي التي تنتجها هذه الشركات للتخزين الاستراتيجي من خلال المناقصات".

وقال نائب رئيس اتحاد مصدري المعدات الطبية الإيرانية، في إشارة إلى القدرة التي ستنتجها هذه الشركات المعرفية: إن إنتاج سلسلتين من 300 وحدة وسلسلتين من 200 وحدة من أجهزة التنفس لتوفير التخزين الاستراتيجي لهذه الشركات هو على جدول أعمال هذه الشركات المعرفية.

وأكد: "بالنظر إلى أن وحدة العناية المركزة ليست مخصصة لجهاز التنفس الصناعي، ولكن يجب مراعاة الأجهزة الأخرى والسرير والبيئة والممرضة والطبيب لهذه المسألة، يجب التخطيط لإعداد كل جهاز التنفس الصناعي".

وأضاف نائب رئيس اتحاد مصدري المعدات الطبية الإيرانية: "لقد فكرت وزارة الصحة بالتأكيد في خطة لهذه القضية للنظر في قضايا أخرى إذا تم توفير جهاز التنفس الصناعي".

وقالت الشركة: "عندما احتاجتها دول أخرى، ولكن في وقت ذروة كورونا، كانت هاتان الشركتان تلبي الاحتياجات المحلية ولم يُسمح لها بالتصدير؛ تم الآن رفع قيود التصدير، ولكن يجب أن تكون هناك بلدان مقدمة طلبات يمكن لهذه الشركات أن تدخل فيها فئة التصدير".

ووفقا له، فإن هذه الشركات لديها الآن صادرات محدودة تقوم الشركتان أيضًا بتصدير كميات صغيرة وحصلت على شهادة CE.

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