إيران تحرز 6 ميداليات بكأس الابطال للمصارعة الرومانية في تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقلد الذهبية كل من " امیررضا ده‌بزرکي " (وزن 55 كغم) و"ايمان محمدي" ( 63 كغم) و"امیر عبدي" (72 كغم) و"محمد ناقوسي" (82 كغم) و"مرتضی الغوسي" ( 97 كغم) فيما حصل على برونزية البطولة "محمد مهدي جواهري" (55 كغم).

كما أقيمت منافسات الأوزان الخمسة الثانية التمهيدية لهذه المسابقات امس السبت ايضا ، حيث تاهل كل من المصارعين الإيرانيين دانيال سهرابي (67 كغم) و"علي رضا محمدي" ( 77 كغم) الی المرحلة النهائیة، فيما بلغ "أمير محمد بيات" (130 كغم) الی مرحلة تحديد المراكز للفوز بالميدالية البرونزية.

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