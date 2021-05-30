الرئيس الايراني يهنئ باليوم الوطني لكرواتيا ويدعو لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني "حسن روحاني"، بعث برقية تهنئة الى نظيره الكرواتي "زوران ميلانوفيتش"، لمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.

وكتب الرئيس روحاني في برقية التهنئة الى ميلانوفيتش : انني اهنئ فخامتكم والحكومة والشعب الكرواتي من صميم القلب، لمناسبة حلول اليوم الوطني في جمهورية كرواتيا.

واكد انه رغم المشاكل الناجمة عن جائحة كورونا خلال العام الماضي والتي قوّضت فرص اللقاءات وتجديد الصداقات، لكنني على يقين انه بعد تحسّن الظروف وتظافر الجهود المشتركة، سنعيش تعزيز وتعميق التعاون في جميع المجالات واكثر من اي وقت مضى، بين البلدين./انتهى/