الفن التشكيلي الإيراني.. إنجاز عمل إبداعي بطول 100 متر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف الفنان التشكيلي الإيراني المبدع حبيب الله صادقي، الذي رسم اللوحة التي يبلغ طولها 100 متر، والتي تمثل تاريخ الدفاع المقدس والثورة، هذه اللوحة بأنها أهم عمل فني في حياته.

ويعمل حبيب الله صادقي، الرسام المخضرم وأحد الفنانين التشكليين للثورة والدفاع المقدس، حاليًا على لوحة بطول 100 متر تحتوي على قصة عمرها 43 عامًا عن سنوات ما بعد الثورة الإسلامية، والدفاع المقدس وشجاعة اللواء الشهيد قاسم سليماني.

ولقد أنجز حوالي 60٪ من العمل على هذه اللوحة الضخمة حتى الآن ويخطط لإكمال هذا النوع من الرسم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس الذي سيتم الكشف عنه بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

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