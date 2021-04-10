رسم بالرمل للشهيد الفريق علي صياد شيرازي بيد إيرانية مبدعة /بالفيديو

يذكر ان الشهيد الفريق علي صياد شيرازي كان له دور كبير في ترسيخ الوحدة بين القوات المسلحة والتصدي للاعداء والحفاظ على وحدة وسيادة اراضي البلاد وتحقيق الانتصارات في العديد من العمليات منها "ثامن الائمة" و"طريق القدس" و"الفتح المبين" و"بيت المقدس" ابان الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة من 1980 الى 1988 كما قاد عمليات "مرصاد" التي تم فيها القضاء على قوات زمرة المنافقين (منظمة خلق الارهابية) التي توغلت في محافظة كرمانشاه بدعم من قوات صدام بعد توقف الحرب بايام.

وكان الفريق شيرازي قد تولى قيادة القوة البرية للجيش ومن ثم اصبح عضوا في مجلس الدفاع الاعلى.

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