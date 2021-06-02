قائد الثورة يوجّه خطابا بمناسبة ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيبث خطاب قائد الثورة الاسلامية مباشرة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران عبر القناة الاولى وقناة خبر بالتفزيون الايراني والاذاعة الايرانية.

/انتهى/