قائد الثورة يوجّه خطابا بمناسبة ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيبث خطاب قائد الثورة الاسلامية مباشرة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران عبر القناة الاولى وقناة خبر بالتفزيون الايراني والاذاعة الايرانية.
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بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (رض)، سيلقي قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، خطابا يوم الجمعة المقبل.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيبث خطاب قائد الثورة الاسلامية مباشرة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران عبر القناة الاولى وقناة خبر بالتفزيون الايراني والاذاعة الايرانية.
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