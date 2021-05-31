المقاومة فرضت نفسها على العدو وستكون هناك صفقة للإفراج عن الأسرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السنوار ذكر أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني؛ لننهض وتجتمع المقاومة المسلحة وشرعية مؤسسات السلطة والعمل السلمي على طريق التحرير والعودة".

وأضاف السنوار أنّ الأيام القادمة ستشهد حوارات جادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني.

رئيس حركة حماس أشار إلى أنّ "ملف تبادل الأسرى شهد حراكات خلال الفترة الماضية لكن توقف بسبب ما يعيشه الاحتلال (عدم وجود حكومة مستقرة)"، وتابع قائلاً: "جاهزون لمفاوضات عاجلة".

كما أوضح أنه تم التباحث مع المصريين حول "كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا"، مؤكداً أنّ "مقاومتنا بألف خير وأيديها على الزناد لصدّ أي عدوان".

وفي وقت سابق اليوم، كشف نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية تفاصيل اللقاء الذي جمع قيادة حركته بممثل الرئيس المصري، رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل، في غزة، موضحاً أن الجانبين ناقشا ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه على غزة والقدس، بما فيها حيّ الشيخ جراح، وجميع الأماكن في فلسطين، ولجم المستوطنين.

وبشأن ملف تبادل الأسرى، أكّد الحيّة أنه "ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه بأي منها".

يذكر أنّ اللواء عباس كامل والوفد المصري المرافق له وصل غزة، ظهر اليوم الاثنين، قادماً عبر حاجز بيت حانون/ إيرز.

واستقبل رئيس حركة حماس وقيادة الحركة، الوفد المصري وسط حضور إعلامي واسع، وإجراءات أمنية مشددة. ويزور كامل غزة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2018.

/انتهى/