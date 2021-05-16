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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٨:٤٧ ص

فجر الاحد؛

الكيان المحتل يقصف منزل ومكتب "يحيى السنوار"

الكيان المحتل يقصف منزل ومكتب "يحيى السنوار"

قصفت الطائرات الحربية للكيان المحتل، فجر الاحد، منزل ومكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة "يحيى السنوار" وشقيقه القيادي في الحركة "محمد السنوار" كما قصفت الطائرات الحربية عدداً من مفترقات الشوارع الرئيسية في المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقع منزل السنوار في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما يقع مكتبه في مدينة غزة، ويأتي القصف رغم تيقن الكيان المحتل بأن السنوار لا يمكن أن يتواجد في بيته أو مكتبه في ظل الظروف الحالية.

وشنت الطائرات الحربية، غارات مكثفة على مدينة غزة بشكل متزامن وعلى سلسلة أهداف متفرقة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات حربية للكيان المحتل أكثر من 20 صاروخاً بشكل متزامن على سلسلة من الأهداف.

وقصفت طائرات الاحتلال، في وقت سابق منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الإحتلال بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1914499
https://ar.mehrnews.com/news/1914499/

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