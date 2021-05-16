الكيان المحتل يقصف منزل ومكتب "يحيى السنوار"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يقع منزل السنوار في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما يقع مكتبه في مدينة غزة، ويأتي القصف رغم تيقن الكيان المحتل بأن السنوار لا يمكن أن يتواجد في بيته أو مكتبه في ظل الظروف الحالية.

وشنت الطائرات الحربية، غارات مكثفة على مدينة غزة بشكل متزامن وعلى سلسلة أهداف متفرقة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات حربية للكيان المحتل أكثر من 20 صاروخاً بشكل متزامن على سلسلة من الأهداف.

وقصفت طائرات الاحتلال، في وقت سابق منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد المتحدث باسم جيش الإحتلال بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

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