الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي في بوركينافاسو/تسجيل 122 حالة وفاة بكورونا

خطيب زادة: الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي في بوركينافاسو

ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بوركينافاسو، واعرب عن تعازيه لضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

سفير ايران لدى بغداد: جبهة المقاومة تمضي في مسار تعزيز قدراتها

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد ايرج مسجدي بان جبهة المقاومة تمضي مسار تعزيز قدراتها.

فوز المحافظين المؤكد في انتخابات الرئاسة الايرانية أول رَد على إغتيال الجنرال سليماني

قال الباحث والكاتب اللبناني، إسماعيل النجار، ان فوز المحافظين المؤكد في انتخابات الرئاسة الايرانية أول رَد على إغتيال الجنرال قاسم سليماني.

الإمام جعفر الصادق.. إشراقةٌ بلا غروب وشمسٌ دوّامة السطوع وصبحٌ لا يدركه الاُفول

الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهم السلام، هو الإمام السادس الذي يشکل مع آبائه الطاهرين حلقات متواصلة مترابطة متفاعلة، حتی تتصل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم، فهي تشکل مدرسة وتجربة حية يتجسد فيه الاسلام الاصيل وتطبق فيها احکامه وتحفظ مبادئه.

الصحة الايرانية؛ تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (السبت) الى 81 الف و63 شخص، بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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