تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (السبت) الى 81 الف و63 شخص، بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الاحد 6 حزيران، عن تسجيل 5 آلاف و612 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدةبفيروس كورونا في البلاد، الى مليونين و966 الف و363 شخص.

وأضافت أن 1027 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما اصبح 3 آلاف و769 شخص من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين المستشفيات في إيران بلغ مليونين و552 ألف و401 شخص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 20 مليونا و688 الفا و723 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 4 ملايين و 203 الف و784 شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 619 الف و 795 شخص الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 4 ملایین و 823 الف و 579 جرعة./انتهى/