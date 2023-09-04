رئيسي: مقاومة البلدان الأفريقية ضد الاستعمار تدل على يقظتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو أولويا روامبا إلى العلاقات الطيبة بين إيران وجميع الدول الأفريقية بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واشاد بدور المقاومة الأفريقية لمكافحة الإرهاب واعتبره علامة على الصحوة واليقظة والاعتراف الدقيق باحتياجات اليوم من قبل هذه الدول.

واعتبر الرئيس تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين فعالا في تسهيل وتسريع تبادل القدرات المتبادلة وتحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون، وأعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل تجاربها وإنجازاتها للدول الصديقة وخاصة في أفريقيا.

وفي هذا اللقاء، أكدت وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أولويا روامبا، أن الدول الأفريقية، بما فيها بوركينا فاسو، تستلهم مقاومة الثورة الإسلامية ضد الغطرسة والهيمنة، وأضاف: ان أهم جدول أعمالنا سيكون تفعيل محاور التعاون مع إيران.

واعتبرت وزيرة خارجية بوركينا فاسو الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديقًا وشقيقًا لبلاده، وقال إننا مهتمون بتعزيز التعاون المتبادل.

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