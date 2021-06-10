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١٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٨:١٦ م

امیرعبدالهیان:

ایران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق السلام في اليمن

ایران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق السلام في اليمن

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان ايران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق السلام في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان ايران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق السلام في اليمن.

وكتب عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: خلال اللقاء مع غريفيث المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة لشؤون اليمن، اكدت بان السعودية لا يمكنها ان تعوض في طاولة المفاوضات عن هزيمتها في ساحة الحرب.

واضاف: ان ايران لن تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق السلام في اليمن.

واكد عبداللهيان: ان الغاء الحصار اللاانساني المفروض على اليمن هو الاداة لمعايرة نوايا الرياض في تحقيق السلام باليمن./انتهى/

رمز الخبر 1915221
https://ar.mehrnews.com/news/1915221/

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