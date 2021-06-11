رسالة شكر وتقدير من هنية لأمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في رسالة هنية: تلقينا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ، في فلسطين ، ببالغ الشكر و التقدير ، رسالتكم الكريمة المفعمة بمعاني التضامن الاسلامي الكبير مع قضية الامة الاسلامية فلسسطين، و في القلب منها مدينة القدس و المسجد الاقصى المبارك.

واضاف: اننا في حركة حماس و معنا الشعب الفلسطيني، اذ نقدر عاليا هذه المشاعر الصادقة والمواقف المشرفة التي عبرتم عنها في رسالتكم، لنجدد تثميننا لكل هذه المواقف والادوار التي تضطلع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية، قيادة وشعبا ومنظمات ومؤسسات، في دعم صمود شعبنا الفلسطيني و مقاومته الباسلة، ونعرب لكم عن اعتزازنا بها، فهي تشكل لنا في فلسطين حافزا على مواصلة طريق المقاومة حتى انتزاع حقوقنا المشروعة، وتحرير ارضنا المحتلة ومقدساتنا المغتصبة وزوال الاحتلال الغاشم.

وتابع هنية: ان هذا الانتصارالكبير الذي تحقق هو بفضل الله اولا، ثم بابداع المقاومة في قطاع غزة وصمود شعبنا الفلسطيني، و ان كل امتنا الاسلامية شريكة في تحقيق هذا الانتصار، بتضامنها المستمر ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني و قضيته العادلة ضد العدوان و الارهاب الذي يمارسها عدو الامة الاسلامية قاطبة.

وقال: "شاكرين لكم في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، كريم تواصلكم و عميق مشاعركم، داعين الله تعالى لكم بدوام الحفظ والتوفيق".

انتهى