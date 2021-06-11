الوفد العماني يغادر صنعاء بعد مباحثات جدية تناولت مختلف الأوضاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام للمسيرة إن لقاءات وفد المكتب السلطاني شملت السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئاسة الأركان العامة ولجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة وشخصيات اجتماعية وسياسية من مأرب، مؤكدا أن اللقاءات ناقشت الأوضاع المختلفة في اليمن وسادها الجدية والمسؤولية.

وأضاف أن الجميع قدموا للوفد العماني الشقيق التصور الممكن لإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن بدءاً من العملية الإنسانية، لافتا إلى أن التصور اليمني ركز على العملية الإنسانية وما تتطلبه من خطوات لاحقة تؤدي للأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.

وأكد أن التصور المقدم في الملف الإنساني والسياسي والعسكري جاد ومسؤول ومباشر ونتمنى أن تفضي هذه الجهود إلى الخير والسلام.

وقال: "نعود اليوم إلى سلطنة عمان لاستكمال هذه النقاشات ودعم الجهود التي تبذلها السلطنة"، موضحا أن الوفد الوطني سيستكمل نقاشاته مع المجتمع الدولي للوصول إلى ما يمكن أن يؤدي إلى حل.

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