الشعب الإيراني سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته في الانتخابات/تسجيل 187 حالة وفاة بكورونا

اللواء موسوي: الشعب الإيراني سيوجه صفعة قوية للاعداء من خلال مشاركته الفاعلة في الانتخابات

أكد القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، أن الانتخابات الحماسية بمثابة درع قوي لحماية البلاد من مؤامرات العدو وفرصة لتعزيز القوة الناعمة للنظام ودعم مكانة البلاد في المنطقة.

الادميرال سياري: الدفاع عن أمن ووحدة الاراضي هو اولوية قصوى

قال مساعد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري إن الدفاع عن أمن البلاد ووحدة أراضيها ضد التهديدات لايقبل التوقف.

في رسالته؛ روحاني يهنئ بوتين باليوم الوطني الروسي ويدعو لتعزيز العلاقات الثنائية

بعث الرئيس الايراني، حسن روحاني، برقية الى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مهنئا اياه والحكومة والشعب الروسي بحلول اليوم الوطني في هذا البلد.

رئيس جمعية الآشوريين في ألبرز: ستتجاوز مشاركة الآشوريين في إيران بالانتخابات الرئاسية الــ90٪

أكد رئيس جمعية الآشوريين في محافظة ألبرز، أن الآشوريين في إيران سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 90٪ من المشاركة، ودعا "الشعب الإيراني، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين، المشاركة بأقصى قدر من المشاركة هذه المرة كما في الانتخابات السابقة".

عراقجي: على اميركا ان تتخذ الخطوة الاولى ثمّ بعد التحقق منها سنعود إلى التزاماتنا

أكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون السياسية، ان مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات، مستبعدا التوصل الى خلاصة نهائية في المحادثات خلال الاسبوع الحالي.

وزير الطاقة الايراني: إعداد لائحة حول العملات الرقمية لتقديمها الى مجلس الشورى الاسلامي

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بان الوزارة تعمل حاليا على إعداد لائحة حول العملات الرقمية لمناقشتها في اطار الحكومة التي ستقوم بتقديمها الى مجلس الشورى الاسلامي

جهانغيري: التجارة الحرة مع الدول المجاورة تهدف الى تطور الاقتصاد الإيراني

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، ان التجارة الحرة مع الدول المجاورة بامكانها تطوير الزراعة والصناعة والاقتصاد الإيراني.

وزارة الصحة: تسجيل 187 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر يوم (الأحد) الى 82 الفا و98 شخصا، بعد تسجيل 187 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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