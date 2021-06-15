500 مراسل أجنبي من 226 وسيلة إعلامية يغطّون الانتخابات الرئاسية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خدادي شرح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان المراسلين الاجانب سيمثلون 39 دولة مختلفة لتغطية الانتخابات الرئاسية القادمة، وسيدخلون البلاد مع رعاية كامل التعليمات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة كورونا.

واضاف مساعد وزير الثقافة، ان اليابان بإيفادها 25 مراسلا سجلت اكبر عدد من المراسلين الاجانب الذين سيغطون الانتخابات القادمة، تليها كل من فرنسا وقطر وايطاليا وامريكا.

و لفت بانه تم التنسيق اللازم، لاجراء حوار صحفي مع وزير الداخلية غدا الاربعاء، وحضور المراسلين الاجانب في المؤتمر الصحفي لمجلس صيانة الدستور يوم الخميس (17 حزيران الحالي) وتغطيتهم لمراسم تصويت قائد الثورة الاسلامية خلال الانتخابات الرئاسية، وايضا المؤتمر الصحفي الذي سيعقده المتحدث باسم الخارجية في هذا الخصوص.

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