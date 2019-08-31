خدادي: الحوار هو الطريقة المثلى لحل كل المشاكل

وافادت وكالة مهر للانباء، عن استضافتها منتدى للحوار العربي الإيراني ودور الإعلام في تعزيز أواصر الصداقة، اليوم، حضره جمع من الإعلاميين والسياسيين العاملين في إيران.

وجاء في كلمة مساعد وزير الثقافة والإرشاد في الشؤون الإعلامية"خدادي" التي أكد فيها عن أهمية الحوار ودور الإعلام في التقريب بين الشعوب : من أكبر مشاكلنا في المنطقة أننا لا نجلس ونتحاور معاً.

وعلينا أن نعزز اواصر الصداقة ونرتقي بالحوار سوياً وايضاً على القنوات ومنصات الإعلام ان تتعاون وتتشارك فيما بينها بما يعود بالمنفعة على الجميع، وايضاً علينا أن لا نكتفي بالتواصل عبر الشبكات الافتراضية ويجب ان نعزز التواصل المباشر.

وقال انه على الإعلام أن يؤدي وظيفته الطاهرة وأن يحمل شعلة الصلح والوحدة والتعاون بين الجميع، اذ تعتبر وسائل الإعلام هي الطريقة الفعالة لإجراء الحوار بين الجميع، وهذا ما يؤكد عليه قائد الثورة الإسلامية السيد "علي خامنئي" وما يؤكد عليه الاعلام الايراني بشكل عام.

واضاف ان الحوار هو الطريقة الوحيدة لحل المشاكل بين جميع الشعوب والبلدان، وكلما أسرعنا بالحوار كلما كان حل المشائل أسهل وأسرع.

وتابع الحوار يمهد الطريق للتعرف على مصالح مشتركة التي ينتج عنها نتائج مفيدة والتي ينتج عنها بدورها التعاون والتآخي بين الشعوب.

واستطرد فيما يتعلق بالشأن الداخلي: على عاتق إعلامنا الداخلي ثلاث مهام أساسية تتمثل بما يلي:

1_نقل الحقائق عن إيران.

2_إيجاد صلة وصل بين الجميع

3_ايضاً ايجاد أجوبة لجميع الأسئلة المطروحة