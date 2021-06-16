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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:٥٨ ص

طائرات الكيان الصهيوني تستهدف مواقع للمقاومة وسط وجنوب القطاع

طائرات الكيان الصهيوني تستهدف مواقع للمقاومة وسط وجنوب القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات استهدفت عدد من مواقع المقاومة جنوب ووسط القطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مراسل فلسطين اليوم في مدينة غزة أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بعدد من الصواريخ موقع قريش التابع للمقاومة غرب المدينة عقب استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاعية.

كما استهدفت طائرات الاستطلاع موقع بدر التابع للمقاومة جنوب حي الزيتون ب٣ صواريخ ليعاود الطيران الحربي استهداف الموقع بصاروخين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة خانيونس جنوب القطاع قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع اليرموك بمنطقة معن شرقي المحافظة بصاروخين عقب استهدافه بثلاثة صواريخ من طائرات الاستطلاع مخلفا أضرار مادية كبيرة في المكان ودون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له أن مقاتلات حربية "إسرائيلية" اغارات على مجمعات عسكرية تابعة لحماس في محافظة خانيونس ومدينة غزة ردًا على اطلاق البالونات من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1915362
https://ar.mehrnews.com/news/1915362/

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