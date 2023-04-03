المقاومة تستهدف بصاروخ مضاد سلاح الجو للاحتلال خلال محاولة إسقاط مسيرة جنوب القطاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قواته اعترضت طائرة مقاتلة "قطعة جوية مجهولة" طائرة مسيرة في سماء قطاع غزة، حيث كانت القطعة تحت المراقبة الجوية حتى اعتراضها.

وأضاف أنه "تم رصد المُسيّرة في سماء قطاع غزة وتعقبها من قبل وحدة التحكم التابعة لسلاح الجو ". وأوضح ان المُسيّرة "لم تعبر الحدود ولم تشكل أي تهديد .

وأكدت مصادر مطلعة أن المقاومة أطلقت صاروخي "دفاع جوي" اتجاه الطيران الحربي بعد محاولة اسقاط طائرة تتبع للمقاومة في اجواء منطقة المحررات جنوب القطاع.

وكانت عدة انفجارات سمعت في أجواء جنوب القطاع ناتجة عن صواريخ حرارية أطلقت صوب هدف معين . وكان جيش الاحتلال أعلن بالأمس إنه أسقط طائرة مُسيّرة "مجهولة" بعد عبورها من سورية.

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