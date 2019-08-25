  1. السياسة
٢٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩

الكيان الصهيوني أغلق سماء الجولان المحتل

الكيان الصهيوني أغلق سماء الجولان المحتل

أقدم الكيان الصهيوني على إغلاق سماء الجولان وذلك بعد الاحداث التي وقعت صباح اليوم.

افادت وكاله مهر للانباء نقلا عن "سكاي نيوز"، ان الكيان الصهيوني قام بإغلاق سماء الجولان المحتل وذلك بعد احداث صباح هذا اليوم.

هذا وقد قام "الكيان الصهيوني" باستهداف مناطق اطراف العاصمة دمشق.

واعلنت دمشق ان مضاداتها إعترضت جميع الصواريخ./انتهى/

رمز الخبر 1897361

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