الكيان الصهيوني أغلق سماء الجولان المحتل

افادت وكاله مهر للانباء نقلا عن "سكاي نيوز"، ان الكيان الصهيوني قام بإغلاق سماء الجولان المحتل وذلك بعد احداث صباح هذا اليوم.

هذا وقد قام "الكيان الصهيوني" باستهداف مناطق اطراف العاصمة دمشق.

واعلنت دمشق ان مضاداتها إعترضت جميع الصواريخ./انتهى/