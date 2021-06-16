رجال الدين السنة في ايران يؤكدون مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رجال الدين السنة كتبوا في رسالتهم الى سماحة القائد : ان الشعب الايراني العظيم، يقف من جديد اليوم، وامام انظار الاصدقاء والعدو، على اعتاب اختبار مصيري.

واضاف الدعاة : ان الانتخابات تجسيد لاقتدار البلاد وعلامة بارزة للنظام القائم على اسس دينية وسيادة شعبية في ايران؛ مؤكدين ان الشعب الايراني الابي واليقظ سيضيف يوم الجمعة 18 حزيران / يونيو ، صفحة ذهبية اخرى الى مفاخره، وذلك عبر مشاركته الحماسية في ساحة الانتخابات؛ مجددا العهد مع الامام الراحل (رض) والشهداء الابرار.

وشدد رجال الدين السنة في ايرا ن، على ان "الامتثال الى الوصايا القيمة لمؤسس النظام الاسلامي في ايران (رضوان الله عليه) وايضا التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، باعتبارها نبراس طريق السعادة، يسهم في تسهيل الظروف لهذا الشعب العظيم لكي يسطر ملحمة جديدة تدمر العدو، وتضمن له مستقبلا واعدا بفضل الله تعالى.

يذكر، ان انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الثالثة عشرة، والدورة السادسة لانتخابات مجالس البلديات الاسلامية للمدن والقرى في ايران، ستجري بالتزامن يوم الجمعة 18 حزيران / يونيو 2021 على صعيد البلاد.

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