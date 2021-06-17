قائد الثورة سيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد "علي خامنئي" سيدلى بصوته صباح غد الجمعة في تمام الساعة السابعة في حسينية الامام الخميني ( قدس سره ) وفي الدقائق الاولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وانتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الاسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة .

وستقوم قنوات الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية وصفحات سماحته على مواقع التواصل الاجتماعي بتغطية الحدث مباشرة .

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