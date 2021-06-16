الحوثي: لا مانع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر

أعلن عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن عن الموافقة على عقد جولة مفاوضات في قطر، في حال كانت هناك ردود إيجابية من قبل تحالف العدوان على الرسالة المسلمة من قبلهم للوفد العماني.