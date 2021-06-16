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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٤٢ م

الحوثي: لا مانع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر

الحوثي: لا مانع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر

أعلن عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن عن الموافقة على عقد جولة مفاوضات في قطر، في حال كانت هناك ردود إيجابية من قبل تحالف العدوان على الرسالة المسلمة من قبلهم للوفد العماني.

وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": إذا ردت دول العدوان بردود إيجابية على رد قائد الثورة على رسالة السلطان المعظم، فلا أعتقد أن هناك ما يمنع من الجلوس لاستكمال الحوار في دولة قطر لدينا".

وأضاف: "إذا أحبت قيادة دول العدوان ذلك".

/انتهى/

رمز الخبر 1915381
https://ar.mehrnews.com/news/1915381/

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