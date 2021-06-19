روحاني يلتقي رئيسي لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حضر الرئيس روحاني الى مبنى السلطة القضائية لتقديم التهاني بفوز سيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء قضايا مثل المشاركة الكبيرة للشعب وتأثيرها على قوة البلاد.

وأصدرت لجنة الانتخابات النتائج الأولية الرسمية لفرز الأصوات حيث حصل المرشح سيد إبراهيم رئيسي على أكبر عدد من الأصوات.

وتشير النتائج الأولية الرسمية الى حصول ابراهيم رئيسي على 17 مليون و800 الف صوت وحصول محسن رضائي على 3 ملايين و 300 ألف صوت وحصول عبد الناصر همتي على 2 مليون و 400 الف صوت وحصول قاضي زاده هاشمي على مليون صوت.

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