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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٤٧ م

خلال اتصال هاتفي؛

وزير الدفاع الأمريكي يجري حوارا مع نظيره التركي حول الملف الأفغاني

وزير الدفاع الأمريكي يجري حوارا مع نظيره التركي حول الملف الأفغاني

بحث وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" مع نظيره التركي "خلوصي أكار" خلال اتصال هاتفي التعاون بين تركيا وامريكا ومواصلة الوجود الدبلوماسي في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزيرها لويد أوستن، بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار، التعاون الثنائي والملف الأفغاني.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، يوم امس، إن أوستن وأكار بحثا خلال اتصال هاتفي التعاون بين تركيا والولايات المتحدة ومواصلة الوجود الدبلوماسي في أفغانستان.

وحسب البيان، جدد أوستن التأكيد على أهمية العلاقات الدفاعية المتواصلة منذ أعوام طويلة بين امريكا وتركيا.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن شكره لنظيره التركي على استمرار الاتصال والتعاون بين البلدين في قضايا السلام والأمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1915484
https://ar.mehrnews.com/news/1915484/

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