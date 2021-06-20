ايران تفوز بالمركز الثالث في بطولة تركيا الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الايراني فاز بالمصارعة الرومانية، بالمركز الثالث في بطولة "وهبي امري" الدولية في تركيا، بعد ان حصدت 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، خلال هذه المنافسات.

وحصد كل من المصارعين الايرانيين "سجاد عليبور" للوزن 55 كلغ، و"محمد رضا مختاري" للوزن 78 كلغ، و"رامين طاهري" للوزن 87 كلغ 3 ميداليات ذهبية، بينما احرز المصارعان الاخران من اعضاء المنتخب الايراني وهما : "بويا دادمرز" و"حسين اسدي" للوزن 55 و67 كلغ ميداليتين فضيتين؛ فضلا عن برونزيتين اثنتين لمصارعي الوزن 63 كلغ و72 كلغ الايرانيين "ميثم دلخاني" و"امين كاوياني نجاد".

وبهذه النتيجة، فقد حل المنتخب الايراني بالمركز الثالث لبطولة "وهبي امري" العالمية للمصارعة الرومانية./انتهى/