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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٧:٣٦ م

في بطولة العالم؛

المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يحصد 5 ميداليات ملونة

المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية يحصد 5 ميداليات ملونة

حصد المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية، 5 ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة "أكسيونوف" الدولية التي اقيمت في روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية شارك بتسعة مصارعين من مختلف الاوزان في بطولة "أكسيونوف" الدولية التي اقيمت في روسيا.

وحصل المصارعين الايرانيين، "بويا ناصر بور" -فئة 63 كغ، و"امير قاسمي منجزي" للوزن 130 كغ، على ميداليتين ذهبيتين، كما فاز المصارعين "محمد نوربخش" لفئة 53 كم، و"محمد حسين محمودي"-ـ82 كغ، بمداليتين فضيتين، وظفر المصارع الايراني "علي اصغر سام دليري" ببرونزية الـ 63 كغ، ليحصل بذلك المنتخب الايراني على 5 ميداليات في بطولة روسيا الدولية للمصارعة الرومانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926504
https://ar.mehrnews.com/news/1926504/

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