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١٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٤٥ م

شريط فيديو؛

مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية

مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية

تناول برنامج بانوراما مفاوضات فيينا القادمة والأجندة الايرانية وامكانية التوصل الى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة

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رمز الخبر 1919717
https://ar.mehrnews.com/news/1919717/

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