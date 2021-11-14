https://ar.mehrnews.com/news/1919717/ ١٤/١١/٢٠٢١, ٣:٤٥ م رمز الخبر 1919717 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١٤/١١/٢٠٢١, ٣:٤٥ م شريط فيديو؛ مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية تناول برنامج بانوراما مفاوضات فيينا القادمة والأجندة الايرانية وامكانية التوصل الى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة تحميل 50 MB رمز الخبر 1919717 کپی شد محتوى ذات صلة ايران مستعدة لتقديم جميع المساعدات الى تركيا ایران تفتتح مؤسسة الابتكار والتكنوجيا في تركيا والعراق ايران تفوز بالمركز الثالث في بطولة تركيا الدولية سمات ايران المفاوضات النووية الاتفاق النووي
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