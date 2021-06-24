وفاة صحفيتين وإصابة 21 آخرين في انقلاب حافلة شمال غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب المعلومات الواردة فإن الصحفيتين المتوفيتين هما مهشاد كريمي من وكالة "إيسنا" وريحانة ياسيني من وكالة "إرنا".

وقال آيدين دانشكر، مدير مستشفى "الامام الخميني (رض)" في نقدة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، إن الحافلة تعرضت لحادث في قرية دشت قورة.

وأوضح أن هناك 12 صحفيا يتلقون العلاج في المستشفى، بينما تم علاج الصحفيين الآخرين ميدانيا وحالة أحد الصحفيين حرجة.

من جانبه قال رئيس مركز الطوارئ الطبية في محافظة اذربيجان الغربية باقر بهرامي ان انقلاب الحافلة قد ادى الى مصرع صحفيتين عاملتين في وكالتي "ارنا" و"ايسنا".

واضاف بهرامي: ان الصحفيتين هما ريحانة ياسيني ومهشاد كريمي من وكالتي "ارنا" و"ايسنا".

واوضح ان الصحفيين المصابين تم نقلهم الى مستشفى "الامام الخميني (رض)" في نقدة لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه قال قائد قوى الامن الداخلي في مدينة نقدة العقيد كيومرث باكدل بان السبب في الحادث يعود الى وقوع خلل فني في مكابح الحافلة.

يذكر ان الصحفيين كانوا قد نقلوا بالطائرة من طهران الى مدينة ارومية ومنها بالحافلة الى مدينة نقدة لتغطية مراسم احياء بحيرة ارومية وتفقد انبوب نقل المياه اليها.

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