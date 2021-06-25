واشنطن: أجرينا محادثات بناءة مع موسكو حول الاتفاق النووي الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المسؤول الأمريكي، في إفادة صحفية، امس الخميس، إن "بلاده أجرت العديد من المحادثات مع روسيا".

وأضاف "اتفقت معظم الدول على أنها تريد المزيد من الدبلوماسية مع إيران لمعالجة مجموعة من القضايا بما في ذلك القضايا الإقليمية، وكانت روسيا أحد الأطراف التي قدمت أفكارا حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه هذه الدبلوماسية".

وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسية، قد أعلن الأربعاء، أن مفاوضات استئناف خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى المرحلة النهائية تقريبا، مشيرا إلى ضرورة إظهار مرونة كبيرة في بعض الجوانب.