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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١١:٣١ ص

بحضور الكاظمي والفياض؛

انطلاق فعاليات الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي

انطلاق فعاليات الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي

بدأت قوات الحشد الشعبي بالاستعراض العسكري، اليوم السبت، لإحياء الذكرى السابعة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان، أنه "برعاية و بحضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى".

وفي الأثناء الاستعراض المراسيم فرض إجراءات مشددة على طريق كركوك بغداد، قرب موقع معسكر ابو منتظر المحمداوي لتأمين وقائع الاستعراض العسكري للحشد الشعبي.

وكان من المقرر أن يُنظم الاستعراض في الـ13 من الشهر الحالي، بيد أنه تم تأجيله لأسباب مختلفة، من بينها "المشاركة الواسعة".

يشار إلى أن معسكر ابو منتظر المحمداوي، كان يُعرف بمعسكر أشرف وهو مخيم كانت تقيم فيه جماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

/انتهى/

رمز الخبر 1915627
https://ar.mehrnews.com/news/1915627/

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