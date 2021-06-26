الحشد الشعبي ذراع أساسي ومهم وقوي للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الفياض في لقاء تلفزيوني "الايام القليلة المقبلة ستشهد صرف فروقات الرواتب لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي بأثر رجعي للأشهر الثلاثة الاولى من 2021 ".

وأضاف "قدمنا دراسة لكي يكون للحشد الشعبي زيه الخاص أسوة بالقوات الأمنية وقد لاقى المقترح موافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وحول الاستعراض أشار الفياض إلى أن الاجراء ينطلق من مبدأ تكريس انضباط المقاتلين وأن هناك تلاحم كبير بين أبناء الحشد والقوات الامنية"، مضيفا "الدولة ستحضر هذا العرض والقائد العام للقوات المسلحة أيضا"، موضحا أن الحشد هو ذراع اساسي ومهم وقوي للدولة.

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