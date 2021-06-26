اميركا لاتمتلك الظروف التي تجعلها تحدد شروط الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانية الايرانية، محمود عباس زاده مشکیني، أكد ان الاميركيين لايستطيعون تعيين شروط للجمهورية الاسلامية الايرانية بل نحن من يضع الشروط لهم بسبب نكثهم العهود في الاتفاق النووي.

واشار النائب عن أهالي مشكين شهر/ شمال غرب/ محمود عباس‌ زاده مشکیني، في تصريح صحفي اليوم السبت، الى تصريح وزير خارجية اميركا انتوني بلينكن "لو استمرت ايران في تطوير برنامجها النووي فان العودة الى الاتفاق النووي ستكون أكثر صعوبة"، موضحاً: ان اميركا لاتمتلك الظروف التي تجعلها تحدد الشروط للجمهورية الاسلامية الايرانية.

الاميركيين انتهكوا تعهداتهم في الاتفاق بانسحابهم منه لذلك لايستطيعون تحديد مسؤولياتنا فضلا عن مسؤوليتهم في التعويض عن الخسائر الناجمة

ولفت الى ان الاميركيين انتهكوا تعهداتهم في الاتفاق بانسحابهم منه لذلك لايستطيعون تحديد مسؤولياتنا فضلا عن مسؤوليتهم في التعويض عن الخسائر الناجمة.

وشدد: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي بالتأكيد من يضع الشروط للجانب الآخر حول الاتفاق النووي لأنها هي صاحبة الحق كما ان المدين هو الذي يحدد الشروط في الخلاف مع الدائن الذي تقع عليه مسؤولية أداء الدين.

وعدّ الاميركيين بأنهم يحاولون السبق بهدف ان لايقعوا في الخلف عبر اطلاق هذه التصريحات لذلك من المتوقع ان يقوم الشركاء الغربيون بتنبيه الولايات المتحدة حيال هذه الحقيقة القانونية. /انتهى/