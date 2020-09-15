ذوالنوري: تفعيل آلية فض النزاع سيؤدي إلى تفعيل خيارات طهران

وفي كلمة أدلى بها اليوم الثلاثاء، لفت ذوالنوري، الى تصريحات وزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو الأخيرة حول مساعي أميركا وأوروبا لتفعيل "آلية فض النزاع"، موضحاً: إن تصريحات المسؤولين الاميركيين لاتقوم على أسس قانونية وحقوقية ونظرا للآليات الواردة في الاتفاق النووي فانهم لايستطيعون القيام بمثل هذا التصرف.

واضاف: إذا قاموا بتفعيل "آلية فض النزاع" وتمديد حظر الأسلحة ضد ايران فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تلتزم الصمت إزاء هذا العمل.

ونوه الى ان لجنة الامن القومي قدمت الى البرلمان مشروع قانون بصفة "عاجل جدا جدا" وفي حال ارادت اميركا تفعيل "آلية فض النزاع" بشكل متفرد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية فان الحكومة ستكلف، وفق هذا المشروع، بالرد بالمثل كالتخلي عن القيود الواردة في الاتفاق النووي.

واوضح: إنه وفقا لمشروع القانون الجديد فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تستطيع رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وفق أية كمية بحاجة اليها وتخزينها لاستخداماتها السلمية كما تستطيع اتخاذ خطوات لانتاج الوقود النووي الى حجم 90 الف سو وانتاج الماء الثقيل بأي حجم وتخزينه وتسويقه.

وشدد: إننا نستطيع ايضا، وفق مشروع القانون الجديد، تركيب أجهزة الطرد المركزي وتشغيلها وكذلك تعليق تنفيذ البروتوكول الاضافي الذي نلتزم به بشكل طوعي في ضوء الاتفاق النووي./انتهى/