اللقاحات الايرانية لفيروس كورونا ستستحوذ على حصة لافتة في الاسواق العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال بیکلري الیوم الاحد في تصريح له اننا سنكون قادرين على تصدير اللقاحات المضادة لكورونا ايرانية في الاشهر المقبلة نظرًا لما حققه المصنعون المحليون للقاح كورونا.

واکد ان اللقاحات الايرانية ستستحوذ على حصة لافتة في الاسواق العالمية وهویبعث على الفخر للبلاد.

وأشار إلى إنتاج وتصدير لقاحات أخرى في مركز باستور الطبي، قائلا ان عدد من اللقاحات المنتجة في إيران انقذ أرواح كثير من الناس في العالم ، بمن فيهم شعوب المنطقة.

یذکر أن لقاح "باستوكوفك" المضاد لكورونا هو انتاج مشترك بين معهد "باستور" الايراني ومعهد "فينلا" الكوبي، اجتاز المرحلتين الأولى والثانية من اختباره البشري وسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة قريبًا في اصفهان وسط البلاد.

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