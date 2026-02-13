إيران ضمن 3 دول رائدة على مستوى العالم الاسلامي في انتاج اللقاحات

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأنه الاعلان عن هذا التصنيف جاء خلال أعمال الاجتماع الرابع لمؤسسات انتاج اللقاحات في الدول الإسلامية الذي استضافته العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وشهد الاجتماع مشاركة كبريات الشركات المنتجة للقاحات، بما في ذلك معهد باستور، ومؤسسة رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال الايرانيين، وشركة PT Bio Farma الإندونيسية، ومعهد باستور السنغال، ومركز أبحاث Pharmaniaga الماليزي، إلى جانب منتجين من باكستان والمملكة العربية السعودية، وممثلين رفيعي المستوى عن منظمة الصحة العالمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، فضلا عن الهيئات الرقابية وشركاء التنمية والخبراء من مختلف دول العالم الإسلامي.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، تم التعريف بكل من إيران وإندونيسيا والسنغال، باعتبارها "الدول الثلاث الرائدة في مجال اللقاحات بين الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

كما أعلن ممثل معهد باستور الايراني، في كلمته خلال الاجتماع، استعداد المعهد للتعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات إنتاج اللقاحات ونقل التكنولوجيا والمنتجات البايولوجية الأخرى، مستعرضا أبرز أنشطته وإنجازات معهد باستور