إيران أفضل دولة في المنطقة في مجال إنتاج لقاح كوفيد – 19

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في مراسم المسح الصحي الثالث والعشرين وبدء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كورونا المشترك لمعهد باستور الإيراني ومعهد فينلاي الكوبي اليوم الاثنين ​​بجامعة أصفهان للعلوم الطبية، قال وزير الصحة: إذا تمكن بلد من انتاج لقاح، فسيكون لديه العديد من التقنيات الجديدة ونحن من أكثر البلدان فخراً في هذا المجال.

واضاف: اليوم الجنرالات في مجال إنتاج اللقاحات قاموا بعملهم ولا يوجد مكبح له، وإيران هي أفضل دولة في المنطقة في مجال إنتاج لقاح كوفيد – 19 (كورونا المستجد).

وتابع نمكي قائلا: اليوم أظهر المتطوعون لاخذ لقاح كورونا من معهد باستور، للعالم أنهم مقتنعون به، لقد درست المرحلتين الأولى والثانية (من التجربة السريرية) للقاح باستور واللقاح جيد جدا، ووافقت بثقة على اجراء المرحلة الثالثة.

واضاف وزير الصحة: لقد مررنا بأصعب الأوقات خلال جائحة كورونا بسبب فقدان زملائنا، وفي الأيام الأولى لتفشي الفيروس، لم تكن لدينا اداة تشخيص كورونا وبعض الاشخاص جلبوها من منظمة الصحة العالمية حتى طلبت من معهد باستور المساعدة، وقد صنعوا أداة التشخيص من خلال العمل على مدار الساعة.

ومضى قائلا: كانت لدينا واحدة من أكثر الأساليب دقة وعلمية في إدارة وباء كورونا، رغم كل الضغوط والحظر.

يذكر انه في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الايراني الكوبي المشترك، أعطيت الحقنة الأولى من لقاه سوبرانا لمدير مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة محمد مهدي كويا، والحقنة الثانية لمدير معهد باستور الدكتور علي رضا بيكلري.

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