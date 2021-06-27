سياسة الحظر جعلتنا نتصرف بطريقة نسعى من خلالها إلى إزالة العقبات امام الإنتاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان قضية الحظر جعلتنا نتصرف بطريقة نسعى من خلالها إلى إزالة عقبات الإنتاج في البلاد والتي تعد أيضًا هاجسا جديا للبلاد.

وقال على هامش افتتاح مصنع زوارة لانتاج الكرتون في أردستان: "إن قضية الحظر دفعتنا إلى التصرف في البلاد بطريقة نسعى من خلالها إلى إزالة معوقات الإنتاج والتي تعد أيضا هاجسا جديا.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي انه يجب علينا تمهيد الطريق أمام المستثمرين، وخاصة الشباب الذين دخلوا هذا المجال بنهج قائم على المعرفة، حتى نتمكن من الاستمرار في العمل بشكل اقتصادي واكثر دقة واقل تكلفة وصولا الى انتاج منتجات عالية الجودة وتوفير فرص عمل مستدامة في البلاد.

وقال أيضًا عن مصنع أردستان للكرتون: يجب تطوير هذا المصنع؛ لأننا بحاجة إلى 4 مصانع مثل هذا المجمع لنكون قادرين على خفض واردات البلاد إلى الصفر في هذا القطاع.

وقال قاليباف: "لقد ساهم هذا المصنع في توفير ما يزيد على الف فرص عمل ونأمل أن نساهم في العام الذي تم تسميته بعام دعم الانتاج وازلة العقبات في إزالة عقبات الإنتاج"./انتهى/