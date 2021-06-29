امريكا تنتهك حقوق الانسان وحرية التعبير

وأفادت وكلة مهر للانباء أن "حجة الاسلام كريميان"، دعا في كلمة ادلى بها اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العاشر لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، دعا محور المقاومة و وسائل الاعلام التابعة لهذا الاتحاد الى عدم السكوت امام الاجراءات العدائية وقتل الاطفال بواسطة الكيانين الامريكي والصهيوني في فلسطين المحتلة والعراق وسوريا وغيرها من الدول الاسلامية.

كما اشاد، بانتصارات الشعب الفلسطيني خلال حرب 12 يوما؛ مؤكدا على حق شعوب ومسلمي العالم في الانتفاع بحرية من النتاجات الاعلامية السليمة والنقية.

/انتهى/