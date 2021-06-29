  1. إيران
  2. السياسة
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٩:١٤ م

علي كريميان:

امريكا تنتهك حقوق الانسان وحرية التعبير

امريكا تنتهك حقوق الانسان وحرية التعبير

وصف الامين لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية "حجة الاسلام علي كريميان"، اجراء امريكا المتمثل في اغلاق المواقع الالكترونية لعدد من الفضائيات التابعة لهذا الاتحاد و وكالات انباء محور المقاومة، بأنه انتهاكا سافرا لحقوق الانسان وحرية العبير.

وأفادت وكلة مهر للانباء أن "حجة الاسلام كريميان"، دعا في كلمة ادلى بها اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع العاشر لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، دعا محور المقاومة و وسائل الاعلام التابعة لهذا الاتحاد الى عدم السكوت امام الاجراءات العدائية وقتل الاطفال بواسطة الكيانين الامريكي والصهيوني في فلسطين المحتلة والعراق وسوريا وغيرها من الدول الاسلامية.

كما اشاد، بانتصارات الشعب الفلسطيني خلال حرب 12 يوما؛ مؤكدا على حق شعوب ومسلمي العالم في الانتفاع بحرية من النتاجات الاعلامية السليمة والنقية.

/انتهى/

رمز الخبر 1915747
https://ar.mehrnews.com/news/1915747/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات