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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٥٥ م

الرئيس الفنزويلي يتهم امریکا بالتخطيط لاغتياله

الرئيس الفنزويلي يتهم امریکا بالتخطيط لاغتياله

كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن مخطط تحاول تنفيذه الولايات المتحدة الأمريكية لاغتياله والتخلص منه، متسائلاً إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أذن بذلك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مادورو خلال حفل عسكري، "هل صادق جو بايدن على أوامر سلفه دونالد ترامب لقيادة فنزويلا إلى حرب أهلية وقتلنا؟ نعم أم لا، أنا أسأل.

وكان ذلك تعليقا على زيارات أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز، وقائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الأدميرال كريغ فالر، إلى كولومبيا والبرازيل.

وتابع "مصادرنا في كولومبيا تؤكد لنا أنهما كانا هناك لإعداد خطة تستهدفني وتستهدف قادة سياسيين وعسكريين مهمين".

ثم تساءل قائلا "هل سمح الرئيس جو بايدن بالخطة الهادفة إلى اغتيالي واغتيال قادة سياسيين وعسكريين كبار في فنزويلا؟ نعم أم لا؟".

/انتهى/

رمز الخبر 1915818
https://ar.mehrnews.com/news/1915818/

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