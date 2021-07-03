مسؤول ايراني: تطعيم جميع الفئات المستهدفة بلقاح كورونا حتى آذار القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار رئيسي في تصريح له اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الى ازدياد وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات جنوب وجنوب شرق البلاد وقال: للاسف اننا نشهد انخفاضا في الالتزام بالبرتوكولات الصحية بحيث بلغت النسبة اقل من 70 بالمائة وهي نسبة واطئة لانه ينبغي ان تبلغ اكثر من 85 بالمائة وان لم يتم الالتزام بهذه البروتوكولات سنشهد تفشي الموجة الخماسة لكورونا.

واعتبر فيروس الدلتا او الفيروس الهندي بان قدرة انتشاره والاصابات والوفيات الناجمة عنه تكون عالية جدا واضاف: هنالك الان 92 مدينة في الحالة الحمراء في البلاد وقد اجتاح فيروس الدلتا اكثر من نصف المحافظات.

واشار الى الحالة الحمراء في 10 مدن تابعة لمحافظة طهران و 15 مدينة في محافظة كرمان (جنوب شرق) و 11 مدينة في محافظة هرمزكان (جنوب) واضاف: لقد تم التاكيد كثيرا خلال اجتماع اليوم على تشديد الرقابة في الحدود الشرقية للبلاد.

واكد على توفير المزيد من الامكانيات لمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وقال: لا توجد مشكلة في محافظة سيستان وبلوشستان من ناحية اسرّة المستشفيات الا ان الالتزام بالتوصيات الصحية في المحافظة يبلغ اقل من 50 بالمائة لذا فقد تقرر تعطيل الكثير من الدوائر والبنوك وغيرها.

واوضح بان عملية التطعيم ستكون افضل خلال الاسبوع القادم وستاخذ وتيرة اسرع واضاف: ان تطعيم الفئات السنية المعلنة قد تم تقريبا ومن المرجح كثيرا ان فئات سنية اخرى ستدخل عملية التطعيم في الاسبوع القادم علما بان 300 الف جرعة من لقاح "بركت" وصلت الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ونامل بان يصلنا عدد اكبر من اللقاح الداخلي وكذلك الخارجي في الاسبوع القادم.

وصرح بانه تم لغاية الان تطعيم 7 ملايين جرعة للمواطنين واضاف: ان نحو مليوني شخص تلقوا الجرعتين الاولى والثانية فيما تلقى 4 ملايين الجرعة الاولى وبناء على الخطط المرسومة ستتسلم الوزارة ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة في غضون الشهرين القادمين وسنقوم بتطعيم جميع الفئات السنية المستهدفة المعرضة اكثر من غيرها لخطر الاصابة بالفيروس حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس عام 2022).

وقال رئيسي: ان الامكانية متوفرة في الوقت الحاضر لتطعيم ما بين 200 الى 300 الف شخص يوميا وبالامكان رفعه الى 500 الف.

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