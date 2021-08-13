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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٤:٤٤ م

الرئيس الإيراني:

وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة

وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أنه لامشكلة في توفير العملة الاجنبية لاستيراد اللقاحات المضادة لكورونا بالتزامن مع تسارع وتيرة الانتاج المحلي واعداً بالاسراع في وتيرة التطعيم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ابراهیم رئیسي، في تصريحه اليوم الجمعة خلال اجتماع اللجان الفرعية المختصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على أهمية مشاركة وتعاون ابناء الشعب في الاهتمام بالقواعد الصحية عادّا الاسراع بوتيرة تطعيم المواطنين من اولويات الحكومة .

ولفت الى ضرورة إطلاع الشعب بصورة صحيحة وشفافة وسريعة حول الشؤون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا ومكافحته في البلاد، منوها الى محاولات الاعداء إثارة الاكاذيب بهذا الشأن.

وشدد: إن الادوية متوفرة كما ان وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة.

واشار الى ان مساعد الرئيس يتابع موضوعات العلاج والتطعيم بحزم، معربا عن أمله بتطعيم عدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1916950
https://ar.mehrnews.com/news/1916950/

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