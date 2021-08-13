وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ابراهیم رئیسي، في تصريحه اليوم الجمعة خلال اجتماع اللجان الفرعية المختصة التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، على أهمية مشاركة وتعاون ابناء الشعب في الاهتمام بالقواعد الصحية عادّا الاسراع بوتيرة تطعيم المواطنين من اولويات الحكومة .

ولفت الى ضرورة إطلاع الشعب بصورة صحيحة وشفافة وسريعة حول الشؤون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا ومكافحته في البلاد، منوها الى محاولات الاعداء إثارة الاكاذيب بهذا الشأن.

وشدد: إن الادوية متوفرة كما ان وتيرة تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لكورونا ستأخذ وتيرة متسارعة.

واشار الى ان مساعد الرئيس يتابع موضوعات العلاج والتطعيم بحزم، معربا عن أمله بتطعيم عدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة.

/انتهى/