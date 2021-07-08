  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٢:٠٧ م

حازم قاسم:

تفجير منزل الأسير منتصر شلبي هو فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية

تفجير منزل الأسير منتصر شلبي هو فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، إن تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير، منتصر شلبي، بشمال رام الله، هو فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حازم قاسم اعتبر في تصريح أن استمرار جيش الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد "عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان ويدل على غباء المستعمر الإسرائيلي الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين، وفشل في كل مرة في كسر إرادة النضال للشعب الفلسطيني".

وفجر جيش الاحتلال منزل الاسير منتصر شلبي فجر اليوم الخميس، من بلدة ترمسعيا بشمال رام الله، بذريعة قيامه بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت بإخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر أن القوات وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل./انتهى/

رمز الخبر 1915941
https://ar.mehrnews.com/news/1915941/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات