الاحتلال يعتقل 18 مواطنين من الضفة

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وفا بأن قوات الاحتلال اعتقل 4 مواطنين بينهم شقيقان من مدينة قلقيلية، ومن قرية كفر لاقف شرق المدينة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد مداهمة عدد من المنازل، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين من بلدة بيت كاحل شمال المدينة، ومن بلدة خاراس، أثناء تواجدهم في مكان عملهم بأراضي الـ48.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال مواطنين الأسير المحرر محمود صافي من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله بعد ان داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، وشابا من بلدة شقبا في رام الله، كما اقتحمت تلك القوات مخيم الجلزون شمال المدينة، وفتشت عدة منازل وعاثت بها خراباً، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اعتقل الاحتلال شابا عشریني من طولكرم، وأسير سابق من سلفيت، ومواطنا من القدس، وآخر من مخيم شعفاط، إضافة إلى مواطن آخر لم تعرف هويته.

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